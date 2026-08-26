Niğde’de aynı yemek firmasından tedarik edilen öğle yemekleri iki ayrı işletmede toplu gıda zehirlenmesi şüphesine yol açtı. Yemeğin ardından 41 çalışanda kısa süre içinde bulantı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

41 İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Rahatsızlanan çalışanların ihbarı üzerine işletmelere çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 41 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VALİLİKTEN İNCELEME AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Niğde Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan ilk incelemelerde rahatsızlanan kişilerin aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiklerinin tespit edildiği vurgulanırken, hastanedeki işçilerin durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.