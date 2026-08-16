Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nda kadro değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda ise görevden alma ve atama işlemleri yapıldı. TTK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz, Ticaret Bakanlığı'ndaki görevlerinden alındı.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz de görevden alındı.

YENİ BÖLGE MÜDÜRLERİ BELİRLENDİ

Görevden alınanların yerine atanan yeni isimler şöyle: Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin Başaran ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce atandı.