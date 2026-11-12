İki banka çalışanı feci şekilde can verdi

Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Muhammed Mustafa Kaçar (30) yönetimindeki 68 AGM 074 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Şarampole takla atan araçtaki Kaçar ile Muhammed Ergün (31) hayatını kaybetti.

İddiaya göre kaza, otomobilin önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR'a çarpmamak için sürücünün ani manevra yapması sonucu meydana geldi. Kaçar'ın Sultanhanı ilçesindeki bir bankada özel güvenlik görevlisi olduğu, Ergün'ün de aynı bankada çalıştığı belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kaçar ile Ergün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.