Bir-iki kez bindi, hapse girdi

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı. Gerekçe, Aktaş’ın şirketine ait Megane otomobili kullanması.

Bahçetepe ifadesinde, aracın ne şekilde temin edildiğini, kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmediğini ve aday olmadan önce CHP ilçe başkanlığı döneminde parti çalışmalarında kullandığını söyledi.

Bahçetepe, araca yalnızca 1-2 kere bindiğini ifade etti. Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Audi A8 vermesine ise herhangi bir soruşturma açılmadı.

Eski başkan kullandı o tutuklu

Utku Caner Çaykara 4 Haziran 2025’te tutuklandı, o da 358 gündür hapiste. İhsan Aktaş’ın yakınlarından 16 araç istediği iddiasıyla tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Berfin Aslan şunları söyledi:

“Bütün iddialar çürüdü tek elde kalan 16 listelik araç. Araçların zaten seçim bölgesinde bekletilen ve hali hazırda kullanılan araçlar olduğu ortaya çıktı (Plaka Takip sistemi) PTS kayıtlarında.Yani Utku Caner Çaykara’ya özel verilmediği ortaya çıktı.

Eski belediye başkanının fotoğraflarının olduğu araçlar bunlar. O sırada daha Utku Caner Çaykara aday bile değildi. Ancak bu dosyaya eklenmedi çünkü leheydi.