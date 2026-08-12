Giresun basınında yer alan haberlere göre, CHP'den istifa eden Giresun Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'nin AKP'ye katılacağı konuşuluyor.

ZİLELİ DE AKP'YE GEÇİYOR

Eceabat’ın CHP’li Belediye Başkanı Saim Zileli’nin, AKP İl Başkanı Abdurrahman Kuzu’ya gerçekleştirdiği ziyaret dikkat çekti.

Kuzu ziyareti sosyal medya hesabından, “Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli’ye nazik ziyareti için teşekkür ederiz. Eceabat İlçe Başkanımız Ufuk Küçük’ün de eşlik ettiği ziyarette, Eceabat’ımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli istişareleri için Sayın Saim Zileli’ye teşekkür ediyoruz” sözleriyle duyurdu.

Bu ziyaret sonrası CHP'den istifa eden Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin de AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Çanakkale Yorum'un haberine göre, Eceabat Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Saim Zileli'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.