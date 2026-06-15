2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, turnuvanın en sanatsal ve estetik taraftar manzarası Antalya'dan geldi. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası podyumuna çıkan A Milli Takımımıza destek vermek isteyen futbolseverler, sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi alanı hıncahınç doldurdu.

DÜNYA HAYRANLIKLA O ANLARI İZLEDİ

Antik tiyatrodaki bu benzersiz tribün atmosferi kısa sürede Türkiye'yi aşarak küresel bir boyuta ulaştı. Tarihi bir mirasın Dünya Kupası coşkusuyla harmanlanması, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da büyük yankı buldu.

Dünyanın önde gelen pek çok futbol, kültür ve seyahat platformu Kaş’tan gelen büyüleyici kareleri ana sayfalarına taşıdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI

X (eski adıyla Twitter) ve Instagram üzerinde milyonlarca izlenme alan görüntülere, yabancı futbolseverlerden "Dünya Kupası tarihinin en güzel maç izleme alanı" yorumları yağdı.

Aslında bu unutulmaz organizasyon tek bir amaca hizmet etmiyordu. Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında hayata geçirilen bu özel etkinlik; sporu, tarihi ve kültürel mirası aynı potada eritmeyi başardı. Antik tiyatronun tarihi taş basamaklarına kurulan dev ekranda Millileri destekleyen taraftarlar, hem sinematografik bir manzaranın hem de turnuva heyecanının tadını çıkardı.