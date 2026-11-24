Alphonso adıyla da bilinen Hapus mangosu, altın sarısı rengi, yoğun kokusu, tatlı ve lifsiz yapısıyla diğer mango çeşitlerinden ayrılıyor. Hindistan'da "mangoların kralı" olarak anılan meyve, yüksek fiyatlarla alıcı bulurken Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

AYNI İSİMLE SATMAK İSTİYORLAR

Maharashtra'nın Konkan bölgesinde yetiştirilen Hapus mangosu, coğrafi işaretle koruma altında bulunuyor. Ancak komşu Gujarat eyaletinin Valsad bölgesindeki çiftçiler de yetiştirdikleri mangoları aynı isimle tescil ettirmek istiyor.

Maharashtralı üreticiler, bölgenin iklim ve toprak koşullarının meyveye kendine özgü bir tat ve aroma kazandırdığını belirtiyor. Başka bölgelerde yetiştirilen mangoların Hapus adıyla satılmasına karşı çıkan çiftçiler, bu durumun ürünlerinin değerini düşüreceğini ve gelir kaybına yol açacağını savunuyor.

Gujaratlı üreticiler ise kendi bölgelerinde de uzun yıllardır aynı mango çeşidinin yetiştirildiğini belirterek isim hakkı talep ediyor. İki bölgedeki hasat dönemlerinin farklı olması da meyvenin pazarlanması konusunda rekabet yaratıyor.

MİLYON DOLARLIK PAZAR

Konkan bölgesinde mango satışından elde edilen yıllık gelirin yaklaşık 2,8 milyar rupi (yaklaşık 30 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. Bu gelirin 800 milyon rupilik bölümünü ise ihracat oluşturuyor.

İki taraf arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmek için yapılan uzlaşma teklifi, Konkan bölgesindeki üreticiler tarafından reddedildi. Çiftçiler, Gujarat'ta yetiştirilen mangoların farklı bir isimle tescil edilmesini istiyor.

Büyük bir ekonomik değere sahip olan meyve nedeniyle başlayan anlaşmazlık siyasi makamlara da taşındı. Maharashtra yönetiminden destek alan üreticiler, mevcut coğrafi işaretin korunmasını talep ediyor.

Maharashtralı çiftçiler, izleyecekleri yol haritasını belirlemek için 3 Aralık'ta Devgad'da bir araya gelmeye hazırlanırken isim hakkına ilişkin nihai kararın açıklanması bekleniyor.