Tokat’ta şehir içi ulaşımı rahatlatması ve trafik yoğunluğunu azaltması beklenen yeni yol projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 1,4 kilometrelik güzergâhta ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, proje alanında incelemelerde bulunarak teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yeni güzergâhın tamamlanmasıyla kentin kuzey ve güney bölgeleri arasında ulaşımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje, Karşıyaka ile kent merkezi arasında doğrudan alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşturacak. Güzergâh; Güneşli Mahallesi’ni Barbaros ve Fidanlık caddeleri üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, Bedestenlioğlu Kavşağı, OSB ve çevre yoluna bağlayacak.

TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ve 22 metre genişliğindeki projede, kentte ilk kez uygulanan çift tabakalı asfalt çalışmasının yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları da bulunuyor.