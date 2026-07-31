Asya ve Avustralya arasındaki benzersiz canlı türlerini ayran hayali sınır Wallace Çizgisi, bilim insanlarının odağında yer almaya devam ediyor. Science dergisinde yayımlanan son araştırmalara göre, iki kıta arasındaki bu derin biyolojik ayrımın temelinde milyonlarca yıllık tektonik hareketler ve iklimsel değişimler yatıyor.

TEKTONİK KAYMA VE KÜRESEL SOĞUMA

Yaklaşık 30 milyon yıl önce Avustralya tektonik plakasının Antarktika’dan ayrılması, günümüzde Antarktika’yı çevreleyen Antarktik Çevresel Akıntısı’nın (ACC) oluşmasına yol açtı. Araştırmalara göre bu coğrafi kopuş, okyanus akıntılarını değiştirmekle kalmayıp küresel iklimi de önemli ölçüde soğuttu.

Çalışmanın başyazarı Alex Skeels, Avustralya’nın Antarktika’dan uzaklaşmasıyla derin bir okyanus alanının açıldığını ve bu durumun Dünya iklimini genel olarak daha soğuk hale getirdiğini belirtti.

İKİ FARKLI EVRİMSEL YOL

Söz konusu iklimsel değişim, her iki bölgedeki canlı türlerinin yayılımını farklı şekillerde etkiledi:

Asya’nın tropikal ve nemli ortamlarında gelişen türler, yüksek çeşitlilik ve hareket kabiliyeti kazandı.

Soğuyan ve kuraklaşan iklim koşullarına uyum sağlayan Avustralya canlıları, izolasyon içinde evrimleşti ve tropikal adalara yayılmada Asya menşeili canlılara kıyasla daha az başarı gösterdi.

DOĞAL VE BİYOLOJİK BİR ENGEL

Ayrım hattı; bir tarafta kaplanlar, filler ve maymunlar gibi Asya’ya özgü memelileri barındırırken, diğer tarafta kanguru, koala gibi keseliler ile yumurtlayan memeliler ve sürüngenlere ev sahipliği yapıyor.

Deniz seviyesindeki dalgalanmalara rağmen milyonlarca yıldır korunan bu sınırın tam anlamıyla geçilmez olmadığını vurgulayan Skeels, nadir de olsa sınırları aşan türlerin incelenmesinin, günümüzdeki küresel iklim değişikliği karşısında canlıların yeni çevrelere nasıl uyum sağlayacağını tahmin etmede kritik önem taşıdığını ifade etti.