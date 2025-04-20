ABD’nin uyguladığı korumacı ticaret politikaları, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Özellikle tarifelerle birlikte enflasyon riskinin artabileceği beklentisi, altına olan talebi zirveye taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları ve başkan Powell’ın açıklamaları da bu yönelimi destekledi.

Chicago’daki Ekonomi Kulübü’nde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı oldukça yüksek. Enflasyon etkileri daha kalıcı da olabilir,” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider,” dedi.

ALTINA YÖNELİK BEKLENTİLER YUKARI ÇEKİLDİ

Küresel jeoekonomik gelişmeler ve makroekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 3.358 dolara çıkarken, gram altın ise resmi kayıtlarda 4.117 liraya ulaştı.

Bu sert yükselişlerin ardından finans devlerinden yıl sonu altın tahminlerine yönelik yeni açıklamalar geldi. ABD merkezli Citi Research, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve tarife risklerini gerekçe göstererek, üç aylık altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.

Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu tahminini 3.600 dolar olarak revize ederken, altı aylık hedefini de 3.500 dolara çıkardı. Banka, piyasadaki zayıflığın ve artan jeopolitik risklerin, altına olan yönelimi sürdüreceğini belirtti.