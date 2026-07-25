Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul'da bazı alt geçitler su altında kalırken, Ankara'da cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kağıthane başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Zincirlikuyu'daki alt geçit yağmur sularıyla doldu. Güngören'de ise risk nedeniyle bir alt geçit araç trafiğine kapatılırken, ekipler bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.

7 İLÇE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji uzmanları ise özellikle Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceğini belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Valilik ayrıca hafta sonu planı yapan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.

ANKARA'DA ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış da hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı kentte çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri meydana geldi.

Özellikle Mamak ilçesinde bazı otomobil ve motosikletlerin sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü. Bazı araçlar yükselen su seviyesi nedeniyle yolda mahsur kalırken, çöken bir yolda çukura düşen otomobil de dikkat çekti.

Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

35 İL İÇİN METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 il için sarı, 13 il için ise turuncu kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilirken, vatandaşlardan resmi uyarıları yakından takip etmeleri istendi.

EN FAZLA YAĞIŞ ŞİLE'DE ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araç sahada görev yapıyor.

Yağış ölçümlerinde en yüksek değer metrekareye 57 kilogram ile Şile'nin Darlık Mahallesi'nde kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM ölçüm istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de ise 21 kilogram yağış ölçüldü.

YAĞIŞLAR AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağışın, saatte 20 ila 50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarla birlikte akşam saat 17.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise yağışların aralıklarla hafif şekilde devam edeceği öngörülüyor.