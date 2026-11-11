İstanbul’un en işlek ve turistik noktalarından biri olan Beyoğlu’nda yaşanan fahiş fiyat skandalı, sosyal medyada gündem oldu. Gittiği kafede sadece iki bardak çay ve iki fincan sıcak çikolata tüketen bir vatandaş, masadan kalkıp kasaya yöneldiğinde hayatının şokunu yaşadı.

ADİSYONU GÖRÜP NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Önüne konulan hesap pusulasında bir bardak çayın 500 TL, bir fincan sıcak çikolatanın ise 900 TL olarak ücretlendirildiğini gören tüketici, toplamda 2.800 TL tutarındaki adisyonu ödemek zorunda kaldı. Dört sıcak içecek karşılığında talep edilen astronomik rakam, fahiş fiyat uygulamalarının ulaştığı boyutu yeniden sorgulattı.

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU FİYAT

Yaşadığı mağduriyeti belgelemek adına 2.800 TL'lik ödeme fişinin fotoğrafını çeken vatandaş, söz konusu adisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan ve yüzlerce yorumla paylaşılan fiş görseli, sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisine neden oldu. Kullanıcılar, turistik bölgelerdeki işletmelerin denetimsizliğine ve menü tarifelerindeki akılalmaz fiyatlandırmalara sert tepki gösterirken, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin işletmeyi denetlemesi yönünde binlerce çağrı yapıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN JET ÇAĞRI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından beklenen resmi hamle gecikmedi. Tüketici mağduriyetlerini yakından takip eden Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda yankı uyandıran paylaşımı radarına aldı.Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, fiş görselinin yer aldığı paylaşımın altına kendi resmi hesabından bizzat yorum yazarak devreye girdi. Kaplan, fahiş fiyat denetimlerinin hızla başlatılabilmesi için tüketiciyi resmi kanallara davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen bu şoku yaşayan takipçinize, kıymetli vatandaşımıza bir CİMER başvurusu yapmasını söyleyebilir misiniz? Zahmet veriyoruz ama ricamız olsun."

Bakanlık yetkilisinin doğrudan çağrısıyla birlikte, işletmenin tarife ve fiyat listesi kurallarına uyup uymadığına ilişkin resmi inceleme sürecinin CİMER başvurusuyla birlikte başlatılacağı öğrenildi.