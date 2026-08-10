Yaklaşık 450 hektarlık çiftlikte bulunan göletlerin bazıları uzun yıllar boyunca tortuyla dolmuş, bazıları ise yoğun bitki örtüsünün altında kalmıştı. Çift, arazideki bir çalışma sırasında eski bir göletin üzerindeki bitkileri temizleyip güneş ışığının bölgeye ulaşmasını sağladığında suyun ve canlıların geri döndüğünü fark etti. Bunun üzerine çiftlikteki diğer eski göletler de restore edildi.

TOPRAĞIN ALTINDA TOHUMLAR YILLARCA BEKLEMİŞ

İngiltere'deki çok sayıda küçük tarım göleti 20. yüzyılda tarımın makineleşmesiyle ortadan kaldırıldı. Tarlaların büyük makineler için genişletilmesi, çitlerin kaldırılması ve küçük sulak alanların toprakla doldurulması sonucunda binlerce gölet zamanla görünmez hale geldi. Bazıları bugün yalnızca tarlalardaki küçük çukurlardan anlaşılabiliyor.

Bu eski göletlerin dikkat çeken özelliği ise toprağın altında canlılığını koruyan tohum ve sporlar. Araştırmalar, bazı göletlerin tortularında onlarca yıl, hatta bir asırdan uzun süre uyku halinde kalabilen tohum ve sporların bulunabildiğini gösteriyor. Gölet yeniden kazılıp su ve güneş ışığıyla buluştuğunda bunlar filizlenebiliyor. Ardından böcekler, amfibiler ve kuşlar bölgeye geri dönerek ekosistemin yeniden oluşmasını sağlıyor.

11 GÖLETLE BAŞLADI, SAYI 80'E ULAŞTI

Gray çiftinin arazisindeki değişim çevredeki çiftçilerin de dikkatini çekti. Essex Lost Ponds Project kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik çevredeki diğer arazi sahipleri de eski göletleri yeniden ortaya çıkarmaya başladı. Böylece bölgede oluşturulan veya restore edilen göletlerin sayısı yaklaşık 80'e ulaştı.

Proje kapsamında Essex genelindeki eski haritalar, hava fotoğrafları ve arazi araştırmaları da incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede 17 bin 200'den fazla tarihi göletin yeri belirlendi. Uzmanlara göre küçük göletlerin birbirine yakın şekilde yeniden oluşturulması, hayvanların sulak alanlar arasında hareket edebilmesine ve parçalanmış yaşam alanlarının yeniden birbirine bağlanmasına yardımcı oluyor.