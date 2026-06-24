Biri annesini diğeri ise eski sevgilisini öldürmekten cezaevinde tutuklu...

Türkiye’nin tanıdığı iki isim arasında başlayan aşk hikayesi gündeme bomba gibi düştü. Psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, programına cezaevinden bir mahkumdan geldiğini söylediği mektupta yer alan dikkat çekici iddiaları paylaştı.

İKİLİ ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU İDDİASI

Ezmeci, mektubu gönderen kişinin anlatımına göre Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Aleyna Çakır’ı öldürmekten tutuklanan Ümitcan Uygun arasında duygusal yakınlaşma olduğunu ve birbirlerine aşk mektupları yolladıklarını öne sürdü.

Aleyna Çakır

Mektupta, yazışmaların artık duygusal bir boyuta ulaştığının ve ikili arasında bir ilişki bulunduğunun iddia edildiği aktarıldı. İddiaya göre birbirlerini gerçek hayatta hiç görmeyen ikili cezaevi mektuplarıyla tanıştı.