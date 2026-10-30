ABD'nin California eyaletine bağlı Anaheim kentinde, 28 yaşındaki Nicholas Garcia'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 34 yaşındaki Ismael Pinedalopez'e cinayet suçlaması yöneltildi. Savcılığın açıklamasına göre saldırı, Pinedalopez çiftinin 2 yaşındaki kızları ile 4 yaşındaki oğullarının da bulunduğu yatakta gerçekleşti.

24 Ekim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre işten erken dönen Pinedalopez, yatak odasında eşini Garcia ile gördü. Eşinin sevgilisi olduğu belirtilen Garcia'nın yalnızca iç çamaşırıyla yatakta bulunduğu aktarıldı.

Pinedalopez'in yanında bulunan çakıyla Garcia'ya defalarca vurduğu öne sürüldü. Garcia çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirirken, Pinedalopez'in eşi ve çocukları saldırıdan fiziksel olarak zarar görmedi.

Bıçaklı saldırı ihbarı üzerine eve giden Anaheim polisi, Pinedalopez'i kanlar içinde buldu. Ekipler, Garcia'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

TÜM SUÇLAMALARDAN MAHKÛM OLURSA MÜEBBETLE KARŞILAŞABİLİR

Pinedalopez hakkında cinayetin yanı sıra suç sırasında silah kullanmaya ilişkin ek suçlama da yöneltildi. Tüm suçlamalardan mahkûm edilmesi halinde 26 yıldan müebbet hapse kadar uzanan bir cezayla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Pinedalopez'in 27 Ekim'de California'da mahkemeye çıkarılmasının planlandığı bildirildi. Kaynakta bu duruşmanın sonucuna ilişkin bilgi yer almadı.

“ŞİDDET ASLA ÇÖZÜM DEĞİLDİR”

Orange County Bölge Savcısı Todd Spitzer, çocukların saldırıya tanık olmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şiddet asla çözüm değildir. Bu küçük çocukların, babalarının kendi evlerinde böylesine korkunç bir vahşet gerçekleştirmesine tanık olmak zorunda kalmaları gerçekten yürek parçalayıcı.”