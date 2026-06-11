Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi 8’inci Dere Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede yaşayan Meryem Çıracı (57), sabah saatlerinde çocukları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çıracı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Meryem Çıracı’nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.