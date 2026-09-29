İki çocuk annesi İş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

İki çocuk annesi Nalan Temelkıran (51), Pirler Mahallesi'ndeki hediyelik eşya dükkanında bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ZANLI KAÇARKEN YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısının Salih Topsakal olduğunu tespit etti. Gaybiefendi Mahallesi'nde bulunan evinde eşi ve kızıyla birlikte kaçmaya çalışan Topsakal, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Topsakal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ESKİ EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de Adnan Menderes Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken durduruldu. T.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, öldürülen Nalan Topsakal'ın oğlu ile Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili olduğu ve ayrıldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.