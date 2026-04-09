ABD’nin Florida eyaletinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen vahşi cinayet, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 35 yaşındaki Haitili Rolbert Joachin, istasyonda çalışan Bangladeş kökenli iki çocuk annesi kadını çekiçle öldürdü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın herhangi bir tartışma yaşanmadan kadına yaklaştığı ve başına defalarca çekiçle vurduğu görüldü. Ağır darbeler alan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının gündüz vakti gerçekleşmesi, olayın dehşetini daha da artırdı.

NEFRET SUÇU OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yerel polis, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayın nefret suçu kapsamında olup olmadığının da incelendiğini açıkladı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının yakalanmasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ile Fort Myers Polis Departmanı’nın ortak çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamaya göre, saldırganın olaydan sonra Fort Myers’taki bir adreste tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

ZANLI SINIR DIŞI EDİLECEK

Yetkililer, zanlının 2022 yılında ABD’ye giriş yaptığını, hakkında sınır dışı kararı bulunmasına rağmen geçici koruma statüsü verildiğini ifade etti. Federal makamlar, davanın sonucundan bağımsız olarak zanlının sınır dışı edileceğini duyurdu.

TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Yaşanan cinayet, özellikle göçmen topluluklar arasında büyük korku ve endişeye yol açarken, olay göç politikalarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.