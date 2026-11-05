İki dağın arasındaki doğal karstik çukura inşa edilen 500 metre çapındaki FAST Radyo Teleskobu, derin uzaydaki zayıf kozmik sinyalleri yakalamak üzere operasyonel faaliyetlerini sürdürüyor. Devasa altyapı, geleneksel sabit çanakların aksine yüzey geometrisini anlık olarak bükerek taranan galaksilere milimetrik hassasiyetle odaklanıyor.

DEVASA ÇANAK NEDEN DOĞAL BİR ÇUKURUN İÇİNE İNŞA EDİLDİ?

Dünyanın en büyük tek parça çanağını havada tutmanın yaratacağı devasa ağırlık baskısını ortadan kaldırmak amacıyla mühendisler yapay ayaklar dikmek yerine Guizhou bölgesindeki doğal kireçtaşı vadisini tercih etti. Doğal vadi formasyonu devasa metal kütleye doğrudan zemin desteği sağlarken, çanağın rüzgar yükünden asgari düzeyde etkilenmesine imkan tanıdı.

4 BİN 450 PANEL BİNLERCE KABLOYLA NASIL BÜKÜLÜYOR?

Çanağın iç yüzeyi, 30 futbol sahasına denk gelen geniş bir alana yayılan 4 bin 450 adet bağımsız üçgen alüminyum panelden oluşuyor. Panellerin altına yerleştirilen binlerce hidrolik aktüatör ve çelik kablo mekanizması, gökyüzündeki belirli bir gök cismi taranırken yüzey açısını eş zamanlı olarak bükerek 500 metrelik metal yapıyı odağa göre şekil değiştiren devasa bir mekanik göze dönüştürüyor.

DERİN UZAY FREKANSLARINI YAKALAYAN TEKNİK KAPASİTE

Evrenin en uç noktalarındaki pulsarları ve mikro seviyedeki radyo frekanslarını ayrıştırmak üzere kurulan tesis, tek parça çanak mimarisiyle küresel astronomi araştırmalarında kritik bir rol oynuyor. Hareketli panel mekanizması sayesinde odak noktası anlık olarak güncellenen dev teleskop, uzayın derinliklerinden gelen elektromanyetik dalgaları toplayarak haritalandırma çalışmalarına kesintisiz veri aktarıyor.