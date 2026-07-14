ABD'nin Virginia eyaletindeki Bath County Pompalı Depolama Santrali, su ve yerçekimi gücünü kullanarak elektrik şebekesindeki dalgalanmalara karşı enerji depoluyor. İki dev rezervuar ve tersinir türbinlerden oluşan tesis, dünyanın en büyük enerji depolama yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Virginia'nın dağlık bölgesinde yer alan Bath County Pompalı Depolama Santrali, klasik bataryalardan farklı bir yöntemle enerji depoluyor. Tesis, ihtiyaç fazlası elektriği kullanarak suyu yüksek rakımlı bir rezervuara taşıyor, talebin arttığı dönemlerde ise bu suyu türbinlerden geçirerek yeniden elektrik üretiyor.

3 bin 3 megavat kapasiteye sahip olan santral, elektrik şebekesinde arz ve talep arasındaki dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Lityum iyon bataryaların aksine kimyasal bir depolama yöntemi kullanmayan sistem, enerjiyi suyun yüksek noktadaki potansiyel gücünde saklıyor.

SU YUKARI POMPALANIYOR: İHTİYAÇ ANINDA ELEKTRİK ÜRETİYOR

Dominion Energy tarafından işletilen tesiste altı tersinir ünite bulunuyor. Bu sistemler hem pompa hem de türbin olarak çalışabiliyor. Elektrik üretiminin fazla olduğu dönemlerde motorlar devreye girerek büyük miktardaki suyu üst rezervuara taşıyor.

Elektrik talebinin yükseldiği saatlerde ise süreç tersine dönüyor. Üst rezervuarda depolanan su, büyük kanallardan aşağıya bırakılarak türbinleri çalıştırıyor ve yeniden elektrik üretimi sağlanıyor.

Yaklaşık 140 metre yüksekliğindeki üst baraj ve 670 metre uzunluğundaki yapısıyla dikkat çeken tesisin inşasında yaklaşık 13,8 milyon metreküp toprak ve kaya kullanıldı. Alt rezervuarı destekleyen baraj ise yaklaşık 41 metre yüksekliğinde ve 732 metre uzunluğunda.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇİN KRİTİK BİR ROL OYNUYOR

Pompalı hidroelektrik depolama sistemleri, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaşmasıyla daha önemli hale geldi. Hava koşullarına bağlı olarak değişken üretim yapan bu kaynaklarda, fazla elektriğin daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekiyor.

Bath County Santrali de bu noktada devreye girerek enerji üretiminin düşük olduğu veya tüketimin hızla arttığı zamanlarda şebekeye destek sağlıyor.

ENERJİ DEPOLAMAK İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR

Tesisin dağların arasına kurulmasının temel nedeni ise iki rezervuar arasındaki yükseklik farkı. Suyun kontrollü şekilde hareket edebilmesi için gereken basınç ve hız, bu doğal eğim sayesinde sağlanıyor.

Kilometrelerce uzunluktaki tüneller, su kanalları ve otomatik kontrol sistemleriyle çalışan santral, elektrik şebekesindeki değişimlere kısa sürede yanıt verebiliyor.