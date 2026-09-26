Küresel finans sektöründe taşları yerinden oynatacak dev bir adım atılıyor. Brezilya merkezli dijital bankacılık devi Nubank ile İngiltere’nin önde gelen neobankı Monzo’nun olası bir birleşme için erken aşama görüşmelere başladığı bildirildi.

Sky News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, piyasa değeri yaklaşık 65,5 milyar dolar olan ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Nubank’ın Monzo’yu bünyesine katması, Monzo yönetim kurulunun masasındaki iki ana seçenekten biri olarak öne çıkıyor. Olası bir satın alma senaryosunda Monzo’nun şirket değerlemesinin 8 milyar ile 10 milyar sterlin bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Londra merkezli Monzo cephesinde ise alternatif plan olarak, şirketin değerini 8 milyar sterlinin üzerine taşıyacak yeni bir finansman turu düzenlenmesi değerlendiriliyor. Şirketin bu kaynaktan elde edilecek geliri Avrupa ana karısındaki büyüme hedefleri doğrultusunda kullanmayı planladığı belirtiliyor.

FİNANSAL PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Ekim 2024’teki çalışan hisse satışlarında 4,5 milyar sterlin değerlemeye ulaşan Monzo, güçlü finansal performansıyla da dikkat çekiyor. Yıllık rapor verilerine göre şirket, vergi öncesi kârını 60,5 milyon sterlinden 87,3 milyon sterline çıkarırken, toplam gelirini de 1,2 milyar sterlinden 1,7 milyar sterline yükseltmeyi başardı. İki dev arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı şimdiden küresel fintek piyasasının odağı haline gelmiş durumda.