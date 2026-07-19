Hepimizin beklediği o an geldi! İspanya’ya karşı Arjantin! La Roja ve Albiceleste! Vamos (Haydi) futbolun en güzel savaşı başlasın! FIFA Dünya Kupası 2026 finalinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile son FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşı karşıya. İlk Dünya Kupası hariç (Uruguay-Arjantin) ilk defa aynı dili konuşan iki ülke kapışıyor.

TARZLARIN ÇARPIŞMASI

Sömüren İspanya ile sömürülen Arjantin. İspanya için bu, tarihlerindeki ikinci Dünya Kupası finali olurken, Arjantin için ise yedinci final. Bu aynı zamanda iki farklı tarzın düellosu. Luis de La Fuente’nin takımı topa hakim olmayı seviyor ancak aynı zamanda topu kaybetmediklerinde de sert bir karşı pres ve savunma gücüne sahipler.

MESSİ’NİN SON DANSI MI?

Lionel Scaloni’nin takımı, kaptan Lionel Messi’nin teknik ve taktik dehası ve ona topu ulaştırmak veya birden fazla savunmacıyı üzerine çektiğinde hazır bulunmak için çok çalışan oyuncular etrafında inşa edilmiş, güçlü bir zihniyete sahip. Messi’nin son dansı mı olacak, yoksa İspanya’da Yamal gibi yeni bir efsane mi doğacak?