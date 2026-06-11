Ford’un Avrupa ürün stratejisinde önemli bir değişim hazırlığı dikkat çekiyor. Şirket, 7 Temmuz 2023’te elektrikli araçlara alan açmak amacıyla üretimine son verdiği Fiesta ismini yeniden canlandıracak.

Ford’un “Ready Set Ford” adını verdiği yeni plan, 2029 yılı sonuna kadar Avrupa pazarına beş yeni binek model sunmayı hedefliyor. Bu strateji kapsamında özellikle B segmentinde, şehir içi kullanıma uygun elektrikli modellerin geliştirilmesi öne çıkıyor. Fiesta ismi de bu yeni ürün gamında yeniden kullanılabilecek güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

RENAULT İLE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI

Ortaya çıkan bilgilere göre Ford, yeni kompakt elektrikli modelinde Renault’nun geliştirdiği AmpR Small platformunu temel alabilir. Renault 5 E-Tech, Alpine A290 ve yeni Nissan Micra gibi modellerde kullanılan bu mimari, Ford’a sıfırdan platform geliştirmeden hızlı bir elektrikli dönüşüm imkânı sunuyor. Ancak Ford’un araçları, tasarım ve sürüş karakteri açısından markaya özgü farklılıklar taşıyacak.

Resmî teknik veriler henüz açıklanmadı. Buna rağmen referans alınan platform, yaklaşık 40 kWh ve 52 kWh batarya seçenekleriyle 400 kilometrenin üzerinde menzil potansiyeli sunabiliyor. Performans tarafında ise farklı güç seçeneklerine açık bir altyapı bulunuyor, ancak Ford’un hangi motor seçeneklerini tercih edeceği bilinmiyor.

AVRUPA ODAKLI YENİ NESİL KOMPAKT YAKLAŞIM

Yeni elektrikli modelin, Fiesta’nın geçmişteki mekanik yapısından tamamen farklı olacağı vurgulanıyor. Ford, bu projede Avrupa pazarındaki rekabeti güçlendirmeyi, özellikle de artan elektrikli kompakt otomobil talebine yanıt vermeyi amaçlıyor. Tasarım, sürüş dinamikleri ve konumlandırma tamamen Ford tarafından şekillendirilecek.

Yeni modelin 2028 sonrası Avrupa lansman planı içinde tanıtılması bekleniyor.