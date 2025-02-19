İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Godstone High Street’te, büyük bir kraterin ortaya çıkmasının ardından ikinci bir obruk daha açıldı. Yetkililer, durumu adeta "OHAL" ilan ederek bölgeyi tamamen kapattı.

BBC'deki habere göre ilk obruğun pazartesi günü meydana gelmesinin ardından hızla büyüdüğü belirtilirken, çarşamba günü ikinci bir çökme daha yaşandı. 20 metre genişliğindeki çukur nedeniyle bazı binalar tahliye edilirken, bazı evlerin elektriği ve suyu kesildi. Yetkililer, açıkta kalan kablolar nedeniyle patlama riski bulunduğunu açıkladı.

ÇEVREDEKİ EVLER HIZLA BOŞALTILDI

Acil durum ekipleri, çevredeki evleri hızla boşalttı. Tahliye edilen mahalle sakinlerinden Noosh Miri, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Kapıyı açtığımda şelale sesine benzer bir gürültü duydum. Obruk, tam kapımızın önündeydi. Polisler, acilen evi terk etmemiz gerektiğini söyledi. 10 dakika içinde çocukları giydirip, yanımıza alabildiğimiz eşyalarla çıktık" dedi.

Sigortaları tarafından geçici bir konaklama sağlanan Miri, evlerine aylarca dönemeyeceklerini düşündüklerini belirtti.

MAHALLEDE SULAR DA KESİLDİ

Bölgedeki evlerin yalnızca üç yıl önce inşa edildiği, ancak zeminin eski bir kum madeni sahası olduğu belirtildi. Bu durum, yer altında mağaralar bulunabileceği endişesini artırıyor.

Obruğun oluşumuna neden olan etkenlerden biri olarak, bölgedeki su şebekesindeki bir patlak gösteriliyor. SES Water, salı günü yaptığı açıklamada, su borularındaki bir sızıntının farkında olduklarını belirtti. Çarşamba günü, ikinci obruğun açılmasının ardından bazı evlere su verilmeye başlansa da suyun bulanık olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bir bölge sakini sosyal medyada, "Mahallede yaşlı ve hasta insanlar var. Yerel marketlerde su tükeniyor. Yetkililer neden hâlâ su istasyonları kurmadı?" diyerek tepkisini dile getirdi.