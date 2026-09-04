KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na seyrederken yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin tümümüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirlendi. Buna rağmen “Ulusal Yas” ilan eden devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. KKTC, facianın ardından 3 günlük yas ilan etti, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alındı ve hukuki sürecin önünün açılması için milletvekili dokunulmazlığının da kaldırılmasını istedi.

FACİALARIN ARDINDAN…

Türkiye’de ise ne yas ilan edildi ne de bu ve benzeri olaylarda sorumluluk üstlenen oldu. Soma’dan Çorlu’ya, İliç’ten Kartalkaya’ya kadar onlarca faciada yüzlerce yurttaş can verdi, hiçbir koltuk sarsılmadı. KKTC’de bayraklar yarıya indirildi, müzikli eğlenceler iptal edildi. Türkiye’de ise milli yas kararı alınmadı.

KRALA VAR, VATANDAŞA YOK

Türkiye’de milli yas kararları yıllardır tartışılıyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud’un ölümü üzerine 2015’te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle 2024’te ve Hamas lideri İsmail Haniye için yine 2024’te milli yas ilan edildi.

Ancak Türkiye’de yaşanan facialarda ölen yurttaşlar için bayraklar yarıya indirilmedi.

İşte yaşanan o facialar:

-610 kişinin yaşamını yitirdiği Van depremi

-52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısı

-25 kişinin can verdiği Çorlu tren faciası

-41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın maden faciası

-9 işçinin toprağın altında kaldığı İliç faciası

-Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olması

SARSILMAZ KOLTUKLAR

Soma’da 301 madenci, Aladağ’da 11’i çocuk 12 kişi, Çorlu’da 7’si çocuk 25 kişi, 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla vatandaş, İliç’te 9 işçi, Kartalkaya’da ise 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. İhmaller ve denetimsizlik tartışıldı ancak bu faciaların hiçbirinin ardından ilgili bakanlar ve bürokratlar istifa etmedi veya görevden alınmadı.