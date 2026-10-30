30 Eylül'de Nashville'deki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde infaz odasına götürülen Pike'a, ölümcül enjeksiyon yöntemiyle iki doz pentobarbital uygulandı. Ancak Pike'ın infazı gerçekleşmedi.

BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İşlemin durdurulmasının ardından hastaneye sevk edilen Pike, günlerce bilinci kapalı şekilde ve solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü.

6 Ekim'de yeniden bilincini kazanan Pike, 10 Ekim'de hastaneden çıkarılarak cezaevine gönderildi.

"VÜCUDUMDA AĞRI HİSSETMEDİĞİM TEK BİR AN YOK"

Başarısız infaz girişiminin üzerinden bir ay geçmesinin ardından avukatları aracılığıyla açıklama yapan Pike, infaz odasına ölümü kabullenmiş şekilde girdiğini anlattı.

The Tab'ta yer alan habere göre, hastanede gözlerini açtığında kendisini yalnız, şaşkın ve şiddetli ağrılar içinde bulduğunu belirten Pike, o günden bu yana yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı:

"30 Eylül'de Riverbend Cezaevi'ndeki infaz odasına ölmeye hazır şekilde girdim. Barışmıştım. Beni seven, destekleyen ve yıllardır yanımda olan insanlara minnettarlığımı ifade etmiştim. Birkaç gün sonra hastanede yalnız, kafam karışmış ve acı içinde uyandım. O geceden bu yana acı çekmediğim tek bir an bile olmadı. Vücudum, kollarım, ellerim ve boğazım ağrıyor. Hala konuşmakta zorlanıyorum. Acı yalnızca fiziksel değil. Zihnimde ve ruhumda da acı var."

28 YILLIK HÜCRE HAPSİNİN ARDINDAN YENİDEN İZOLASYON

İnfaz girişiminin ardından cezaevinin sağlık biriminde büyük ölçüde tek başına tutulduğunu anlatan Pike, insanlarla iletişim kuramamanın kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Daha önce 28 yılını hücre hapsinde geçirdiğini hatırlatan mahkum, mevcut koşulların geçmişteki zor günlerini yeniden yaşattığını ifade etti.

İyileşme sürecinin devam ettiğini ve zamanla güç kazandığını belirten Pike, buna rağmen yaşadığı sıkıntıların sona ermediğini vurgulayarak, "İyileşmek, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Hayatta kalmasının nedenini ve bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmediğini de sözlerine ekledi.

İNFAZ EKİBİNİN YAKLAŞIK 10 İĞNE KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Pike'ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, infaz sırasında damar yolu açabilmek için yaklaşık 10 kez iğne kullanıldığı iddia edildi. Belgelerde, görevlilerin Pike'ın damarlarının zarar görmüş olabileceğine ilişkin kaygılarını dile getirdiği de yer aldı.

Pike'ın infaz sırasında kolunda yanma hissettiği ve kolunun patlayacakmış gibi olduğunu söylediği aktarıldı. Ölümcül ilaçların verilmesinin ardından da bir süre nefes almaya devam ettiği belirtildi.

Avukatları, başarısız işlem sonrasında müvekkillerinin kollarında ciddi şişlik meydana geldiğini, ayrıca zatürre ve kan pıhtısı sorunları yaşadığını bildirdi.

YENİDEN İNFAZ EDİLİP EDİLMEYECEĞİ NETLEŞMEDİ

Pike'ın yeniden idam edilip edilmeyeceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Tennessee Valisi Bill Lee, başarısız infaz girişiminin ardından eyalette 2026 yılının geri kalanında planlanan infazların geçici olarak durdurulması talimatını verdi. Olayın nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla bağımsız inceleme de başlatıldı.

Pike'ın avukatları, ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesini talep ediyor. Vali Lee ise mahkemeden aksi yönde bir karar çıkmadığı sürece Pike hakkındaki ölüm cezasının geçerliliğini koruduğunu belirtti.

19 YAŞINDAKİ COLLEEN SLEMMER'I ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Christa Pike, 1995 yılında Tennessee'nin Knoxville kentinde 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın öldürülmesi nedeniyle ölüm cezasına mahkum edilmişti. İki genç kadın aynı eğitim programına katılıyordu.

Savcılığın iddiasına göre Pike'ın o dönemki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, Slemmer'ın kendisine ilgi duyduğunu düşünüyordu. Genç kadın daha sonra ormanlık bir alana götürülmüş, burada işkenceye maruz bırakıldıktan sonra öldürülmüştü.

Cinayete karışan üç genç arasında ölüm cezasına çarptırılan tek kişi Pike oldu. Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilmesi beklenen ilk kadın olan Pike'ın infazı ise iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen sonuçsuz kaldı.