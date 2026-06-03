İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, Celile Denizi’nin (Taberiye Gölü) doğusunda yer alan antik Hippos kentindeki arkeolojik kazılarda Geç Bizans dönemine ait büyük bir hazine bulunduğunu duyurdu. 2000 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarında, metal dedektörü yardımıyla 97 adet saf altın sikke ve onlarca parça mücevher ortaya çıkarıldı.

Temmuz 2025'te kazı ekibinde yer alan metal dedektörü operatörü Edie Lipsman, iki duvar arasında bulunan büyük bir taşın yakınında sinyal tespit etti. Taşın taşınmasıyla derinleşen çalışmalarda, bir kumaş kesenin içinde saklandığı belirlenen sikkeler ve mücevher parçaları gün yüzüne çıkarıldı.

Dr. Michael Eisenberg ve Dr. Arleta Kowalewska, söz konusu buluntunun İsrail sınırları içinde karada tespit edilen en büyük Bizans altın definelerinden biri olduğunu belirtti.

HAZİNENİN AYRINTILARI AÇIKLANDI

Arkeologlar tarafından yapılan ilk incelemelere göre keşfedilen hazinenin özellikleri açıklandı. Sikkeler, M.S. 500'lerin başındaki İmparator I. Justin döneminden, M.S. 610'ların başındaki İmparator Herakleios dönemine kadar yaklaşık bir asırlık dönemi kapsıyor. Definede o dönem yüksek meblağlı ödemelerde kullanılan solidi, semisses ve tremisses (tam, yarım ve üçte bir altın para) birimleri yer alıyor.

Sikkeler arasında, M.S. 610 yılında İmparator Herakleios’u iktidara taşıyan isyan sırasında Kıbrıs’ta basılmış bir tremissis de bulunuyor. Altın sikkelerin yanında; inci, yarı değerli taş ve cam kakmalarla işlenmiş altın küpe parçaları yer alıyor. Bazı sikkelerin üzerinde kumaş lifi kalıntılarına rastlandı.

TOPRAĞA GİZLENDİ

Arkeolojik veriler, hazinenin M.S. 614 yılında Sasani İmparatorluğu ordularının Bizans Filistin’ine doğru ilerlediği dönemde toprağa gizlendiğini gösteriyor. Uzmanlar, bölgedeki savaş ve siyasi çalkantılar sırasında kent sakinlerinin varlıklarını korumak amacıyla bu yönteme başvurduğunu ve sahiplerinin geri dönememesi nedeniyle gömünün günümüze kadar ulaştığını kaydetti.