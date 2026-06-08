Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından rakibi Hakan Safi'nin önünde büyük bir oy farkıyla başkanlığını ilan eden Aziz Yıldırım, şampiyonluk sözü verdiği sezon için çalışmalara başladı.

Kadro yapılanmasının yanı sıra teknik kadroya 'ruh' gerektiğini sıklıkla ifade eden Yıldırım, Sarı-Lacivertlilerin yakından tanıdığı isimleri Samandıra'ya kazandırmak için harekete geçti.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI BELLİ

Yıldırım döneminde teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce Yıldırım'ın listesinde yer alan yönetici Özgür Peker teknik direktörlük için dört adayın oylanacağını belirtirken; öne çıkan adayın Aykut Kocaman olduğu öğrenildi. Öte yandan Oğuz Çetin'in 'futbol aklı' olarak görev alması ise kesin.

İKİ EFSANE KULÜBE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna dönen Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde duyurduğu yapılanmaya göre Sarı-Lacivertli camianın efsane isimlerinden Volkan Demirel ve Dirk Kuyt'ın da teknik ekipte yer alması bekleniyor. Demirel'in, Yıldırım'ın "Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum" şeklindeki teklifine olumlu yanıt verdiği biliniyordu. Hollandalı Kuyt'ın da kendisine gösterilen ilgi karşısında "Gelirim" dediği belirtilmişti