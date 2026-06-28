Seda Bakan, bir dönem yakın arkadaş olduğu Hadise ile yaşadığı öne sürülen küslük hakkında konuştu. Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Bakan, sosyal medyada gündem olan iddialara son noktayı koydu.

Uzun süredir yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Seda Bakan ve Hadise’nin görüşmediği yönündeki iddialar magazin gündeminde yer almıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Bakan, Fatih Altaylı’nın programında yaptığı açıklamayla merak edilenleri anlattı.

''KAVGA ETMEDİK, UZAKLAŞTIK''

'Hadise ile kavga mı ettiniz neden küsüştünüz?' sorusuna yanıt veren Seda Bakan, “Kavga etmedik aslında, konuşmadan uzaklaştık. Birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Aramızda bir gerginlik olmadı” dedi.

''O KIRILMIŞ OLABİLİR''

Bakan, ilişkinin sona ermesiyle ilgili olarak iki tarafın da yoğun çalışma temposunun etkili olabileceğini belirtti. Ünlü oyuncu, “Aramızda bir gerginlik olmadı. Belki onda. Ben de onu kırmış olabilirim. Benim için hiçbir sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.

''ÇOK FAZLA İNSANLA ARKADAŞLIK YAPMAMAK MI GEREKİYOR?''

Yaşanan süreçten kendisi adına bir ders çıkardığını da söyleyen Seda Bakan, “Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak mı gerekiyor? Bunu düşünmeye başladım sadece. Yoğunluğumuz var” şeklinde konuştu.

Bakan’ın açıklamaları, Hadise ile arasındaki ilişkinin bir tartışmadan değil, zamanla oluşan uzaklaşmadan kaynaklandığını ortaya koydu.