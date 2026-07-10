Çin'in Chongqing şehrinde yer alan ve "cennet çukuru" olarak bilinen dünyanın en büyük obruklarından Xiaozhai Tiankeng, 626 metre derinliğinde gizemli bir yeraltı ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 128 bin yıl önce yeraltı nehirlerinin kireç taşını aşındırması ve tavanın çökmesiyle oluşan bu devasa obruk, üst üste konulmuş iki Eyfel Kulesi’ni içine alabilecek bir genişliğe sahip bulunuyor.

Kum saati şeklindeki iki katmanlı yapısıyla dikkat çeken çukurun dibinde, sınırlı güneş ışığına rağmen serin ve nemli mikro iklim sayesinde tamamen izole bir subtropikal orman gelişti.

1200'DEN BİTKİ TÜRÜ BULUNUYOR

Bilim insanları bu saklı ormanda, aralarında "yaşayan fosil" olarak adlandırılan ginkgo ağacının da bulunduğu 1200'den fazla bitki türü keşfetti. Buradaki bitkilerin, az ışıklı ortama uyum sağlamak için yüzeydeki hemcinslerine göre daha yüksek oranda azot, fosfor ve kalsiyum barındırdığı saptandı.

Bölgenin aynı zamanda çenesini 100 derece açabilen nadir bulutlu leorparlara da ev sahipliği yapması, çevre ormanlarla gizli bir ekolojik bağın sürdüğünü gösteriyor. Devlet yetkilileri alanda kontrollü turizme izin verirken, biyologlar insan faaliyetlerinin henüz keşfedilmemiş türleri tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.