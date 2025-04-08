UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanyol devi Real Madrid, Londra'da kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
İlk yarısı Thibaut Courtois yaptığı kurtarışların etkisi ile 0-0 tamamlanan mücadelenin ikici devresine İngiliz ekibinin yıldızı Declan Rice damga vurdu.
SERBEST VURUŞTAN İKİ GOL
Maçın 58. dakikasında kalenin yaklaşık 30 metre uzağında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Declan Rice, barajın sağından yaptığı falsolu şutla Courtois'i avladı. Futbolseverler, bu golle Roberto Carlos'un attığı golleri anımsadı.
Dakikalar 70'i gösterirken bu kez soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Declan Rice, bir kez daha şık bir vuruşla Real Madridli oyuncuları çaresiz bıraktı ve farkı 2'ye taşıdı.
75. dakikada Merino attığı golle Arsenal'ı 3-0'lık galibiyete taşıyan golü attı ve İspanya'da oynanacak rövanş öncesinde takımına büyük avantaj sağladı.
Real Madrid'de 90. dakikada Camacinga ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, milli yıldız Arda Güler ise Arsenal deplasmanında süre almadı.