Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'un devre arasında takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre; İki futbolcu, daha fazla süre alabilecekleri bir takıma kiralık olarak transfer olmayı hedefliyor.

Bu sezon Mustafa Hekimoğlu yalnızca 7 dakika, Semih Kılıçsoy ise 138 dakika forma giyebildi. Semih Kılıçsoy oyuna sonradan girdiği 6 maçta 138 dakika süre bulurken 1 kez gol sevinci yaşadı. Hekimoğlu ise Avrupa Ligi elemelerindeki 2 maçta toplam 7 dakika süre aldı.

İki oyuncunun ayrılık kararlarını Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'ya iletecekleri aktarıldı.

ADALI'NIN KARARINDA ITALIANO'NUN TUTUMU BELİRLEYİCİ

Haberde, Serdal Adalı'nın oyuncularla ilgili son kararını Italiano'nun tutumuna göre vereceği ifade edildi. Özellikle Mustafa Hekimoğlu'nun birçok takım tarafından takip edildiği de öne sürüldü.