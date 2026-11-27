Kasım ayının son işlem gününde yatırımcılar ve alım-satım yapacak vatandaşlar ekranlardaki güncel rakamları yakından takip ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,24 oranında değer kazanan gram altın 5 bin 828 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10 bin TL sınırının üzerinde seyrediyor. Piyasalardaki beklentiler ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamları netleşti.

GRAM ALTININ SEYRİNİ BELİRLEYEN İKİ KRİTİK FAKTÖR

Altının önümüzdeki günlerdeki hareketi üzerinde hem küresel hem de yerel gelişmeler belirleyici oluyor. Uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler, ABD'den gelecek ekonomik veriler, doların küresel piyasalardaki gücü ve jeopolitik gelişmeler emtia talebini şekillendiriyor.

Ons altının 3 bin 570 dolar seviyelerine yakın hareket etmesi iç piyasayı desteklerken, küresel ölçekte yaşanabilecek olası geri çekilmeler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor. Yurt içinde ise döviz kurundaki değişimler gram altının TL bazındaki değerini doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalarda ons altının yükselişe geçmesi ve yurt içinde dolar/TL kurunun yukarı yönlü hareket etmesi senaryosu eşzamanlı gerçekleşirse, gram altın çift yönlü destek alarak yükseliş ivmesini hızlandıracak; aksi yöndeki bir hareketlilikte ise piyasadaki dengeler değişerek aşağı yönlü baskı öne çıkacak.

PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sabah saatlerindeki sınırlı artış, önceki günlerde yaşanan hareketliliğin ardından piyasada yön arayışının devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadede dalgalı fiyat hareketlerinin sürmesi beklenirken, yatırım ve alım-satım kararlarında yalnızca anlık fiyat değişimlerinin değil, güncel alış-satış makas aralıklarının ve küresel veri akışının da dikkate alınması önem taşıyor.

27 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI LİSTESİ

Haftanın son işlem günü sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada kaydedilen güncel altın alış ve satış rakamları şöyle:

Gram altın: Alış 5.827,80 TL – Satış 5.828,78 TL

Çeyrek altın: Alış 9.809,00 TL – Satış 10.051,00 TL

Yarım altın: Alış 19.619,00 TL – Satış 20.102,00 TL

Tam altın: Alış 39.117,00 TL – Satış 39.901,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.200,00 TL – Satış 40.627,00 TL

22 ayar bilezik: Alış 5.474,64 TL – Satış 5.668,84 TL

Ons altın: Alış 3.569,33 Dolar – Satış 3.569,93 Dolar