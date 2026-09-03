Marmara Denizi’nde Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli Türk bayraklı iki gemi çarpıştı. İstanbul’un Silivri ilçesinin 18 deniz mili güneyinde önceki gece saat 03.15’te meydana gelen kazada Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelle irtibat sağlanamadı.

‘İSKELEYE KIR DEMİŞTİM’

Kaza sırasında Alsu’da üçüncü kaptan yanında bir yardımcıyla görev yapıyordu, diğer mürettebat ise uyuyordu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken iki gemi arasındaki son telsiz konuşmasına ulaşıldı. Kaptanlar arasında geçtiği belirtilen telsiz görüşmesi, kazanın hemen öncesinde gerçekleşti:

Tuğberk İmamoğlu: AlsuAlsu: Evet

Tuğberk İmamoğlu: Alsu, Alsu iskeleye kır.

Tuğberk İmamoğlu: Alsu ‘iskeleye kır’ demiştim!

Alsu: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamamdır, tamam. Anlaşıldı.

Kazanın ardından su almaya başladığı öğrenilen Tuğberk İmamoğlu, gemisinin battığı değerlendirilen noktada deniz derinliğinin 900 metre olduğu belirtildi. Uzman yorumlarında geminin bu kadar hızlı batmasına gerekçe olarak 200 kamyona eş değer metal malzeme yüklü olması gösterildi. 10 denizcidense henüz haber alınamadı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gemiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebatın isimleri ve görevleri şöyle:

Kaptan: Yaşar Kayhan

1’inci Zabıt: Rahmi Temel

3’üncü Kaptan: Atakan Alagöz n Başmakinist: Aydın Demirci

2’nci Makinist: Gencer Aydın

Yağcı: Eyüp Enes Cesur

G.Lostromosu: Nidai Duman

Usta Gemici: Nacican Keskin

Gemici: Onuralp Demir

Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu

Bakan: Sağ ulaşılan yok

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Alsu gemisinin kaptanının saat 03.41’de, bir gemi ile 03.15 civarında çarpıştığını haber verdiğini belirtti. Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “11 dakikalık bir sürede hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı” dedi. Silivri Savcılığı soruşturma başlattı.

Bırakıp gitmek ihanet

Silivri’deki kazada sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, yaşanan dehşet anlarının perde arkasını anlattı. Feci kazanın ardından ilk haberi sabaha karşı saat 05.00 civarında aldığını belirten Doğruyol, şöyle konuştu:

“Karşı tarafın ön tarafının, bizim geminin yan tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri olduğu için deldi ve su girdi. Gemiyi bu su girişi batırdı diye düşünüyoruz.”

Kazanın göz göre göre geldiğini belirten Doğruyol, her iki gemide de radar ve fener sistemlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kendi kaptanının tehlikeyi fark edip karşı tarafı uyardığını belirten gemi sahibi Tahsin Doğruyol, “Benim kaptanım onu arıyor, ‘Üstüme geliyorsun’ diyor. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor” ifadelerini kullandı.

YARIM SAAT SONRA ARIYOR

Tuğberk İmamoğlu’na çarpan geminin olay yerinden ayrılmasına ve geç haber vermesine adeta isyan eden Doğruyol, “İşin acı tarafı kimseye haber verilmiyor, 30 küsur dakika... Bak bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım, belayı da anlarım. Her şey insanlar için. Ama gitmeyi anlamam. O ihanet. Açıkçası onu anlayamam” sözleriyle yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

Haberciler yine hedefte

Batan gemideki 10 denizciyi arama çalışmaları sürerken, gelişmeleri takip eden basın mensupları saldırıya uğradı. Polis ekipleri ile alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.