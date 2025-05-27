Olay, 2 Mayıs’ta Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Kibariye S. ve D.K., bankacı C.P.’nin evine kapıyı zorlayarak girip yatak odasındaki gardıroptan 240 gram bilezik çaldı. Şüphelilerin apartmana giriş anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İkinci Hırsızlık Ortaya Çıktı
C.P.’nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelilerin 2 Nisan’da Sarıçam ilçesi İncirlik Hürriyet Mahallesi’nde G.A.’nın müstakil evinden 13 Cumhuriyet altını, 2 yarım altın ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi.
Tutuklama ve Kaçak Şüpheli
Polis, toplam 1,5 milyon liralık hırsızlıkla bağlantılı olarak Kibariye S.’yi saklandığı adrese düzenlediği baskınla yakaladı. Emniyetteki sorgusunda, “Görüntülerdeki kişi benim ama hırsızlık yapmadım” diyen Kibariye S., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adresinde bulunamayan D.K.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.