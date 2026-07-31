Olay, Adana'nın merkez ilçesi Çukurova sınırları içerisinde yer alan işlek güzergahlardan Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, bölgedeki genç kızları taciz ettiği öne sürülen yaşlı bir şahıs, yine kızlar tarafından darbedildi.

Söz konusu olayın yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiği öğrenilirken, o anlara ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı anlar bir tekel bayinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde taciz edilen genç kızların, şüpheli şahsın çevresini sarıp müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Konuyla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.