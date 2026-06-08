Burdur ve Kırklareli’ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında son 48 saatte yaşanan iki acı ölüm üniversite camiasını yasa boğdu. İlk olay Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde meydana geldi.

6. KATTAN DÜŞTÜ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zehra K. (19), kaldığı Safahat Kız Öğrenci Yurdu’nun 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde can veren genç kızın ölümündeki sır perdesini aralamak için emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu olayın hemen ardından ikinci acı haber Kırklareli’nden geldi. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil İbrahim G. (20), tam da mezuniyet gününde kaldığı KYK yurdunda yaşamına son verdi. Ailesi ve arkadaşları mezuniyet sevinci yaşamayı beklerken gelen bu intihar haberi hüzne yol açtı. Son iki günde iki genç fidanın KYK yurtlarında hayatını kaybetmesi üzerine, her iki ilde de adli soruşturma sürdürülüyor.