İngiltere Lig Kupası'nda erken final niteliği taşıyan son 16 turu mücadelesinde Liverpool, mabedi Anfield'da Londra temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Yüksek tempo ve taktik savaşına sahne olan ilk yarının son anlarında peş peşe çalınan penaltı düdükleri maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında konuk ekip Chelsea, Rogers'ın beyaz noktadan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibinin yanıtı gecikmedi; yalnızca 3 dakika sonra, 43. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cody Gakpo, fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi: 1-1. Mücadelenin ikinci yarısında iki takımın da geliştirdiği ataklar sonuç vermeyince, normal süre karşılıklı penaltı golleriyle tamamlandı.

SERİ PENALTILARDA SİNİR HARBİ

Turnuva statüsü gereği doğrudan seri penaltı atışlarına geçilen dev mücadelede adeta bir sinir harbi yaşandı. Kalecilerin ve atıcıların büyük baskı altında çıktığı penaltı maratonunda daha az hata yapan Liverpool, rakibini 6-5 mağlup etmeyi başardı.

Normal süredeki 2 gol dahil olmak üzere maç boyunca filelere giden tüm topların yalnızca penaltı noktasından çıktığı bu ilginç karşılaşmanın ardından Kırmızılar, kupada yoluna devam eden taraf oldu. İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, çekilecek resmi kuranın ardından 14-20 Aralık tarihleri arasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.

PREMİER LİG'DE DEV VİRAJ

Kupa mesaisini geride bırakan iki dev ekip, rotayı hafta sonu Premier Lig'de oynayacakları dev maçlara çevirdi. Kupadaki zaferiyle moral depolayan Liverpool, ligin 9. haftasında sahasında şampiyonluk adaylarından Arsenal'ı ağırlayarak kritik bir zirve mücadelesine çıkacak.

Anfield'da penaltılarla hayal kırıklığı yaşayan Chelsea ise Stamford Bridge'de ligin bir diğer devi Manchester United'ı konuk ederek taraftarına kendisini affettirmeye çalışacak.