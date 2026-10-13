Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, F.A.'nın vücuduna isabet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. F.A.'nın tedavisi hastanede devam ediyor.
Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin çocuk yaştında olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.D. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.