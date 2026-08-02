Olay, Sultaniye Mahallesi 624. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla ateş etti.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Açılan ateş sonucu 1 kişi vurulurken, karşı gruptakiler silahlı şüpheliye sopalarla saldırdı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda silahla yaralandığı belirlenen 1 kişi ve sopayla darbedilen silahlı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.