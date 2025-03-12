Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Olayın büyümesinin ardından kavgada taş, sopa ve silahlar da kullanıldı.

Kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan, silahla ağır yaralanan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Ermenistan sınırında olan köyde yoğun güvenlik önlemleri alırken hastanede de polis ve jandarma tedbir aldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.