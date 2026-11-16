Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmesi sonucu biri hamile 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muhittin Ş. (55), Jiyan E. (28) ve Mehmet Ş.'nin (24) yaralandığı belirlendi. Jiyan E.'nin 14 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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