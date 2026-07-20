Sultangazi'nin Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların park halindeki bir servis minibüsünden kötü kokular geldiğini bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste inceleme yapan ekipler, içeride bir erkek cesediyle karşılaştı. Kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin, yaklaşık iki gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Haydar Elidemir olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre Elidemir'den haber alamayan yakınları, hafta sonu Bağcılar'da yaşadığı eve çilingir ve polis eşliğinde girdi. Evde bulunamayan yaşlı adam için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Haydar Elidemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmasını sürdürüyor.