Olay, Gölcük ilçesine bağlı Kanpara köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Kanpara’nın iki gebe ineğinden biri geçtiğimiz hafta doğum yaptı.

Doğumu yaklaşan diğer inek ise yaklaşık iki gün önce otlamak için çıktığı ormanda kayboldu. İneğinin geri dönmemesi üzerine endişelenen Kanpara, ormanda arama çalışması başlattı. Ancak yaptığı aramalarda hayvanına dair herhangi bir iz bulamadı.

Ertesi gün de aramalarını sürdüren Kanpara, sonuç alamasa da ineğini bulma umudunu korudu.

Arama sırasında yorulan Kanpara, dinlenmek amacıyla ormandan köyüne döndü. Ahıra geldiğinde ise iki gündür aradığı ineğinin, yeni doğurduğu yavrusuyla birlikte geri döndüğünü gördü.

Büyük sevinç yaşayan Kanpara, anne ineği ve buzağıyı ahıra aldı. Ardından hayvanlara yem verdi.

İlk sütünü kendi elleriyle içirdi

Buzağının uzun süre annesinden ayrı kaldığı için aç olabileceğini düşünen Kanpara, ineğinden süt sağdı. Ardından yeni doğan buzağıya ilk anne sütünü kendi elleriyle içirdi.