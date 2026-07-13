2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'in İngiltere'ye 2-1 mağlup olmasının ardından sahadaki rekabet sosyal medyaya taşındı. Turnuva öncesinde Norwegian Air ile British Airways arasında yapılan dostça bahis, İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Anlaşma gereği, Norveçli havayolu şirketi Instagram'daki resmi profil fotoğrafını 24 saatliğine rakibi British Airways'in logosuyla değiştirdi.

İki havayolu şirketi, karşılaşma öncesinde kaybeden tarafın sosyal medya profil görselini bir gün boyunca kazanan ülkenin havayolu şirketi logosu yapması konusunda mutabakata varmıştı.

Bahsin ardından bir paylaşım yapan Norwegian Air, turnuvanın kendileri için sona erdiğini ancak bu dostça bahsin kalplerinde yaşayacağını belirterek İngiltere ve British Airways'i tebrik etti.

Mesajda ayrıca İngiltere'nin kupayı evine götürmesi temennisinde bulunularak yarı final için başarı dilekleri iletildi. "Üç Aslanlar", önümüzdeki çarşamba günü ABD'nin Atlanta kentinde son şampiyon Arjantin ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.