Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Delice-Çorum etabında çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 120 kilometrelik kesimde ilerlemenin yüzde 40’ı geçtiğini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşmesi hedefleniyor.

HIZLI TREN SAMSUN’A KADAR UZANACAK

Toplam 293 kilometre uzunluğunda planlanan hattın Delice-Çorum bölümünün yanı sıra Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarında da süreç ilerliyor. Bakan Uraloğlu, 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin yapıldığını, yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacağını bildirdi.

İKİ İL ARASI ARASI 1 SAAT 20 DAKİKA OLACAK

Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hatla Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak. Proje tamamlandığında Çorum-Ankara arasındaki yolculuğun 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arasındaki seyahatin ise 2,5 saate düşmesi öngörülüyor.

8 TÜNELDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin teknik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağlandığını açıkladı. Hattın 8 tünelinde çalışmalar sürerken toplam 31 köprünün 19’unda da yapım faaliyetleri devam ediyor. Aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerdeki çalışmalar da eş zamanlı yürütülüyor.