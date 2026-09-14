Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun ile Ankara arasındaki ulaşımı hızlandıracak hızlı tren projesinde gelinen son durumu açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla iki kent arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşmesi hedefleniyor. ÇALIŞMALAR KADEMELİ OLARAK İLERLİYOR Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Uraloğlu, Samsun-Ankara arasındaki kara yolu ulaşımının mevcut durumda 4-5 saat, otobüs yolculuğunun ise yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirtti. Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla bu sürenin önemli ölçüde azalacağını ifade etti. Projenin Kırıkkale’den başlatıldığını aktaran Uraloğlu, Çorum’a kadar uzanan kesimde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Merzifon-Çorum-Havza bölümünün ihalesinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, bu kesimde çalışmaların gelecek yılın ilk aylarında başlamasının planlandığını kaydetti.

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