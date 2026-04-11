

Ankara’da 1. TBMM Binası’nda düzenlenen Trabzon Günleri’nin açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un ulaşım altyapısına yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon’un ulaşım projeleri kapsamında demiryolu yatırımlarına hakkında bilgi veren Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hattına ilişkin planları anlattı

Uraloğlu, “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene devamını da ihale edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattımızın Akyazı - Havalimanı arasındaki 16,2 km uzunluğundaki 1.etabınının yapım ihalesine de önümüzdeki günlerde çıkacak ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.