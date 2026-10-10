Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete alındı. Çift hatlı ve elektrikli olarak inşa edilen hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde tasarlandı.
Yeni hatla birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ulaşımına kavuştu. Çerkezköy-Edirne arasındaki tren seferleri de başladı.
İKİ MERKEZ ARASINDA YOLCULUK 54 DAKİKA
Yeni demiryolu bağlantısıyla Çerkezköy ile Edirne arasındaki seyahat süresi 54 dakikaya düştü. Projenin tamamlanmasıyla Trakya’nın demiryolu ulaşımının geliştirilmesi ve Avrupa bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.