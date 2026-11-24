Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, yolculuğun 3,5 saate düşeceğini açıkladı.

ANKARA-İZMİR ARASI 3,5 SAAT OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında devam eden hızlı tren projeleri hakkında bilgi verdi.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresinin 3,5 saate ineceğini belirten Uraloğlu, projenin ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.